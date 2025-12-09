18 yaşına girmesini beklediler: Reşit olur olmaz evlendi!

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, ailesinin Türkiye'ye veda etmesine rağmen yaşamını İstanbul'da sürdürmeye karar vermişti. Müller, bir süredir birlikte olduğu Başakşehirli futbolcu Ege Öztürk ile nikah masasına oturarak birlikteliklerini resmiyete taşıdı. Haberi sosyal medya üzerinden duyuran ikilinin evliliğine dair o detay büyük dikkat çekti. Genç futbolcunun 18. yaşını doldurmasının üzerinden yalnızca üç gün geçtikten sonra, çiftin nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada evlilik fotoğraflarını paylaşan Milene Müller ve Ege Öztürk çiftine futbol hayranlarından tebrik mesajları geldi.

