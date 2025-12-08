Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu pazarda görüntülendi! Oğulları Aziz ilk kez paylaşıldı!

2016'da evlenen oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz mart ayında Aziz adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu. Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Atagül, çekirdek ailesi ile pazara gitti. Alışveriş yapan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz'i bir tezgahta çektiği fotoğrafı, "Her cumartesi ailemle birlikte pazara giderim" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

