Rabia Soytürk’ten 2026 itirafı olay oldu!

Rabia Soytürk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecileri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Soytürk, ayak üstü sohbet etti. Oyuncu, 2025 yılını değerlendirerek, "Benim için çok iyi geçmedi. 2026'dan umutluyum. Aşk, iş, huzur her şeyi istiyorum 2026'dan. Güzellikler diliyorum" dedi. Başarılı oyuncu aşk sorularına ise, "Hayatımda kimse yok. Böylesi çok iyi" diyerek yoluna devam etti.

