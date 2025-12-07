Oğuzhan Koç A Para'da yayınlanan Biz Bize programında duyurdu! Sevgilisi için şarkı yazdı

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'ye Oğuzhan Koç konuk oldu. Hazal Subaşı ile aşkı tam gaz devam eden şarkıcı, ''Şarkı yazarken yapayalnız olmayı tercih ediyorum ama senaryo yazarken arkadaşlarımı dâhil ederim bir süre sonra. Eşyaların mekânların totemine inanmıyorum. İlham geldi diye koşan adam bence yalan söylüyor öyle olmuyor. Gerçekten çalışırsan mesai harcarsan güzel sözler çıkar. Hikaye çok şey katıyor şarkıya. Kafiyeli söz peşinde değilim hikâyelerden besleniyorum. Hazal'a da ilk tanıştığımızda şarkı yazdım, henüz piyasaya çıkmadı ama çok beğendi. Mayıstaki doğum gününe kadar ona bir sürpriz yapabilirim'' dedi. Sevgilisine övgü dolu sözler söyleyen Koç, "Filmin senaryosunu yazarken bana çok katkıları oldu. Benden çok daha hakim bu işlere. Senaryo aşamasında notlar almış, onları dikkate aldım. Güzel tüyoları vardı'" ifadesini kullandı. Hayatını hep planlı şekilde yürüttüğünü söyleyen şarkıcı, şöyle konuştu: Anı yaşayamıyorum maalesef. Aniden olan şeyler tedirgin ediyor beni bazen. Bir plan yaptığımda bozulsun istemem. Kafamda hep ne yapacağım bellidir, o programın dışına çıkmak bana zor gelir. Sürpriz sevmiyorum. Sürpriz çıkışlar, birden bire girilen kalabalıklar falan çok benlik değil." diye konuştu.

