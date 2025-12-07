Kerem Alışık ile Evrim Alasya aşkı tam gaz “Her daim el ele!”

Kerem Alışık ve Evrim Alasya çifti, önceki gün Tarabya'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Objektiflere yansıyan ikili, muhabirlerin sorularını nezaketle yanıtladı. Kerem Alışık, "Çok iyiyiz, her şey yolunda. İlişkimiz gayet güzel gidiyor" diyerek mutluluklarını dile getirdi. Çift, VIP araçlarına yönelirken de birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Muhabirlerin "Elleriniz hep bir arada, maşallah" yorumuna ise Kerem Alışık, gülümseyerek "Her daim" karşılığını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN