Güneşin Oğlu'nun galasına ünlü akını!

İbrahim Selim, İlayda Alişan ve Deniz Celiloğlu'nun yer aldığı Onur Ünlü imzalı aynı adlı filmden sahneye uyarlanan 'Güneşin Oğlu'nun galası yapıldı. İlayda Alişan'ın sevgilisi Oğulcan Engin ile Murat Boz ve Mustafa Aksakallı kamera karşısına geçti. Engin, "İlayda da ben de heyecanlıyım. Filmi de güzel. Tiyatrosu farklı olmuş. İlayda'nın ilk tiyatrosu" dedi. Galaya katılanlar arasında Gökçe Bahadır, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı, Burak Çelik ve eşi Ece Çelik vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN