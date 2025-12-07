Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı hız kesmedi: Fas’tan sonra İtalya aşk tatili!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor. İkili Fas tatili sonrası yeni rotalarını belirledi. Esra Bilgiç'in paylaşımı sonrası, çiftin İtalya'da tatilde olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki güzel oyuncu, kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazinin gündeminde. Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, son olarak sevgilisiyle birlikte Fas'a gitmiş ve peş peşe paylaşımlar yapmıştı. İkili, Fas tatili sonrası yeni rotalarını çizdi. İtalya'ya giden sevgililer, yeni aşk dolu karelerini sosyal medyadan paylaştı.

