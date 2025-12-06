Önce iş sonra evlilik! Çocuk düşüncesi ağır basıyor...

Nilper Şahinkaya, önceki gün bir tiyatro oyununun galasına sevgilisi Baturalp Bekar ile katıldı. Şahinkaya, gazetecilerin "Birlikte Paris tatiliniz olacakmış'' sözleri üzerine, "Çok güzel bir proje var onun için görüşüyoruz. Ekipteki diğer kişilerle ters düşmezsek Paris'e gideceğiz. Her şeyden önce iş geliyor Paris tatili benim için en son şey... Hatta evlilikten bile önce işim gelir ''dedi.



ÇOCUK DÜŞÜNCESİ VAR

"Evliliğe yeşil ışık yaktığınız doğru mu?" sorusuna Şahinkaya, "Evet, sıcak bakıyoruz. Hiç çocuk düşüncem yoktu ama bu günlerde o düşüncem de oluyor. Bizimkisi yıldırım aşkı, her yerde kol kola geziyoruz. Aman arkadaşlar dilinizi ısırın nazar değmesin" ifadelerini kullandı. Şahinkaya'nın mutluluktan ayakları yere basmıyor.