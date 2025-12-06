Dijital ziyaret: Muzeverse'e ünlü isimden yoğun ilgi

Çağla Şikel, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Galataport İstanbul'da bulunan Muzeverse'i (Sanal Gerçeklik Müzesi) ziyaret etti. Objektiflere poz veren ünlü model, "Çocuklar ile birlikte güzel bir dijital müze gezisi için geldik. Bu çok güzel bir deneyim daha önce yine gelmiştik." diyerek gülümsedi.

