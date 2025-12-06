Biz bize eğlence: Bu hafta konukları belli oldu

A Para'da yayınlanan "Biz Bize" programı her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekranlara renk katan programa bu hafta; "Bugün Güzel" filminin oyuncuları Oğuzhan Koç ve Buçe Buse Kahraman, "Adile" filminin oyuncuları Levent Can ve Berkay Tulumbacı ile şarkıcı Ezgi Gergin Tulumbacı konuk oluyor. İzleyiciyi keyifli bir sohbet ve müzik dolu bir program bekliyor.

