Yasemin’in hayat penceresi: Çok mutluyum her şey yolunda

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, önceki gün spor salonu çıkışı objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Ergene, "Bu aralar spor yapıyorum ve çocuklarla yakından ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül, ayında iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, önceki gün spor salonu çıkışı objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Ergene, "Bu aralar spor yapıyorum ve çocuklarla yakından ilgileniyorum" ifadelerini kullandı. "Dizi teklifleri geliyor, ekrana dönecek misiniz?" sorusuna karşısında Ergene, "Şu an bir dizide oynamayı düşünmüyorum. Çocuklarımla çok mutluyum ve hiçbir yaramazlık yok. Her şey yolunda" diye konuştu. Sosyetik güzel, sağlıklı yaşamından ödün vermiyor.

