Arkad'aşk': Algül hayatına kimseyi almıyordu

Celal Can Algül, önceki gün Etiler'deki bir mekândan oyuncu Cansu Tuman ile kol kola çıkarken görüntülendi. Algül'ün bir süre önce oyuncu Helin Kandemir ile yaşadığı ilişkinin ardından Tuman'la bu şekilde objektiflere yakalanması dikkat çekti. Patlayan flaşlar karşısında bir anda gerilen Algül'ün tepkisi gözlemlenirken, genç iş insanı muhabirlerin yönelttiği sorulara "Normal arkadaşım" diyerek kısa bir yanıt verdi. Tuman, uzun süredir hayatına kimseyi almıyordu. İkili, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.

