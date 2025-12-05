PODCAST CANLI YAYIN

Arkad'aşk': Algül hayatına kimseyi almıyordu

Celal Can Algül, önceki gün Etiler'deki bir mekândan oyuncu Cansu Tuman ile kol kola çıkarken görüntülendi. Algül'ün bir süre önce oyuncu Helin Kandemir ile yaşadığı ilişkinin ardından Tuman'la bu şekilde objektiflere yakalanması dikkat çekti.

