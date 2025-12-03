Gerçek Kral Tanju Çolak raflarda! Efsane golcü çocuklara ilham veriyor

Futbolun efsanesi Tanju Çolak, sevenlerinin karşısına bir sürprizle çıktı. Efsane golcünün "Gerçek Kral Tanju Çolak" adlı kitabı raflarda yerini aldı. Çolak bu kitapla çocukların hayal dünyasına eşlik etmeye ve hikayeleriyle onlara hayallerinin peşinden koşarken rehber oluyor. Kitapta Tanju Çolak'ın çocukluk yıllarından başlayan bu unutulmaz yolculuk, sadece bir futbol efsanesinin değil, hayallerinin peşinden koşan her çocuğun hikâyesi olma niteliği taşıyor.

