Sosyetenin yeni gözdesi Uruguay! Ünlüler yılbaşına Güney yarımkürede girecek

Son haftalarda ise kulislerde yeni bir destinasyon fısıldanıyor: Uruguay. Evet, yanlış duymadınız… Sessiz, sakin Güney Amerika ülkesi bir anda İstanbul'un sosyete sohbetlerinde başrol olmuş durumda. "Bali çok kalabalıklaştı, Avrupa çok sıradanlaştı, yeni bir yer lazım" diyenlerin ortak noktası, yeni kaçış rotasını Güney yarım kürede aramaları. Bu dalganın içinde, magazin ve sosyete sayfalarında sıkça yer alan Şevval Şahin, Derin Mermerci, Aylin Benardete, Burak Ateş gibi isimler yılbaşına Uruguay'da gireceklermiş.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN