PODCAST CANLI YAYIN

Sosyetenin yeni gözdesi Uruguay! Ünlüler yılbaşına Güney yarımkürede girecek

İstanbul'un sosyete takvimi, her sezon kendi içinde yeni bir dalga yaratır. Bir yıl Mykonos konuşulur, bir yıl Meksika Tulum, ertesi yıl herkes Bali’ye koşar; jet set dünyasının yönü rüzgâra değil, modaya göre değişir.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sosyetenin yeni gözdesi Uruguay! Ünlüler yılbaşına Güney yarımkürede girecek

Son haftalarda ise kulislerde yeni bir destinasyon fısıldanıyor: Uruguay. Evet, yanlış duymadınız… Sessiz, sakin Güney Amerika ülkesi bir anda İstanbul'un sosyete sohbetlerinde başrol olmuş durumda. "Bali çok kalabalıklaştı, Avrupa çok sıradanlaştı, yeni bir yer lazım" diyenlerin ortak noktası, yeni kaçış rotasını Güney yarım kürede aramaları. Bu dalganın içinde, magazin ve sosyete sayfalarında sıkça yer alan Şevval Şahin, Derin Mermerci, Aylin Benardete, Burak Ateş gibi isimler yılbaşına Uruguay'da gireceklermiş.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 milyarlık dev buluşması!
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor