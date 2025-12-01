LVBEL C5 Ülker Arena’yı salladı! 15 bin kişilik konser verdi

LVBEL C5 lakabıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, Ülker Sports Arena'da verdiği dev konserle adeta ortalığı kasıp kavurdu. Yavuz Selim Akgül ile birlikte düzenlediği gecede, ünlü rapçiyi dinlemeye 15 bin kişi geldi. Gecenin sürpriz izleyicilerinden biri de Demet Akalın'ın kızı Hira'ydı."

