Fenerbahçeli Cenk Tosun boşandı! Yüklü nafaka ve velayet iddiaları gündeme bomba gibi düştü!

Magazin gündemi şok bir boşanma iddiasıyla hareketlendi. Ünlü futbolcu Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’dan boşandığı kulaktan kulağa yayıldı...

Futbol dünyası bu kez maçla değil bir boşanma iddiasıyla gündeme geldi. İddiaların ortasındaki isim ise Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Cenk Tosun oldu. Söz konusu iddiaya göre Cenk Tosun'un parmakla gösterilen evliliği sona erdi. Ünlü futbolcu ile eşi Ece bir süre önce ayrılma kararı aldı. Yakın çevrelerinin iddiasına göre çift evliliklerini kurtarmak için çabaladı ancak olmadı. Boşanmaya karar veren ikili bir süre önce evliliklerini bitirdi. Anadolu Yakası'ndaki lüks bir sitede oturan Tosun'un villadan taşındığı ve başka bir eve çıktığı kaydedildi.

YÜKLÜ MİKTARDA NAFAKA
Tarafların sosyal medyada birbirini hala takip etmesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Resmi olarak boşanan ikilinin bu hamlesine kimse bir anlam veremedi. Çiftin 2 çocuğunun velayetinin ise anneye verildiği belirtildi. Bu arada 2018 yılında evlenen çiftin boşanmasının ardından nafaka paylaşımlarıyla ilgili iddialar da peşi sıra geldi. Buna göre Cenk Tosun'un eşine çok yüklü miktarda bir nafaka verdiği vurgulandı. Ayrıca İstanbul'da ev, İzmir Çeşme'de de milyonlarca TL değerinde bir yazlık bıraktığı da gelen iddialar arasında...


İkili, sosyal medya hesaplarından birbirilerini takip etmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun, eşine yüklü miktarda bir bir nafaka verdiği konuşuluyor.

