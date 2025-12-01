PODCAST CANLI YAYIN

Barış Falay oğlu Mavi Rüzgar’la etkinlikte! Set yaşamı ve beslenme sırrını anlattı

“Kuruluş Orhan” dizisinde ‘Şahinşah Bey’ karakterine hayat veren oyuncu Barış Falay, oğlu Mavi Rüzgar ile bir etkinlikte görüntülendi. Dönem işlerinin keyifli olduğunu söyleyen oyuncu, “Zırhlar, kat kat kıyafetler, kılıçlar. Sadece dursanız bile yoruluyorsunuz. Ama çok zevk alıyorum. Çok mutluyum” dedi. Sette de beslenmesine dikkat ettiğini söyleyen Barış Falay, “Son dönemde sete evde hazırlanan yemekleri götürüyorum. 3 aydır sefer tasıyla takılıyorum. Ne kadar iyi yağ kullanılsa da yüksek ısıya maruz kalınca trans yağa dönüşüyor. Bir denge kurmaya çalışıyorum” dedi.

