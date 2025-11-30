Wilma Elles indirim günlerinde görüntülendi: “Zor ama en mutlu dönemin içindeyim”

Wilma Elles, önceki gün bir AVM'de gerçekleşen indirim günlerine katıldı. Elles, "İndirimleri kıyafet alırken takip ederim. Hiçbir zaman tam sezonundayken almıyorum" dedi. Dört çocuğu olan oyuncu, "Zorlanıyor musunuz?" sorusuna, "Yeni bir süreç. Biraz zor oluyor ama yetişiyorum. Aslında en mutlu dönemin diyebilirim" yanıtını verdi.

