Ünlüler Beyoğlu’nda buluştu! Yeni sezon lansmanında şıklık yarışı yaşandı

ÜNLÜ isimler dünyaca ünlü bir spor giyim markasının yeni sezon koleksiyonunun lansmanında buluştu. Önceki gün Beyoğlu'nda gerçekleştirilen davete katılanlar arasında; Elif Eren, Cem Eren, Özge Ulusoy, Feyyaz Şerifoğlu, Beste – Mustafa Yurttaş, Tuğba Melis Türk, Fehbi – Betül Boy Zafer, Elif Balkuv, Eda Güzelcik, Elif Buse Doğan, Melis Özer, Gül Erçetingöz, Jale Balcı, Özgür Daniel Foster, Şükran Kaya, Serhat Şen gibi seçkin isimler yer aldı. Sanat ve sosyeteyi buluşturan davette, şıklık yarışı yaşandı.

