Melisa Döngel Kuruçeşme’de kardeşiyle görüldü: “Flörtüm yok, Londra’ya gidiyoruz”

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Melisa Döngel, kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Aşk hayatı sorulunca gayet rahat tavırlar sergileyen oyuncu, "Vallahi bir tane flörtüm bile yok. Kendimle çok mutluyum bu aralar. Aşk insanı değilim ama karşıma çıkarsa da değerlendiririm. Belki biri çıkıp 'merhaba, sana aşkı yaşatabilirim' der bana" diyerek güldü.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Son günlerde kardeşi Elif Döngel ile sık sık görülmeleri hakkındaki soruya Melisa Döngel, "O benim bütün hayatım... Elif'le birlikte bir aylığına Londra'ya dil eğitimine gideceğiz, çok heyecanlıyız" yanıtını verdi. Londra'nın en iyi eğitim veren kurumlarından birine gidecek olan kardeşler, bu eğitim için 10 bin Euro yani yaklaşık 500 bin TL'yi cebinden çıkaracak.