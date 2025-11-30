PODCAST CANLI YAYIN

Cengiz İmren’den yeni şarkı çıkışı: ‘Ağa Mısın Paşa Mısın?’ gündem oldu!

CENGIZ İmren, Etiler’deki stüdyoda yeni şarkısı “Ağa Mısın Paşa Mısın?” hakkında konuştu. İmren, “Benim şarkılarımda gönderme oluyor genelde, üzerine alınmak isteyen alınabilir. Ama halka yazıyorum şarkılarımı. Göz önünde olmayı yıllardır pek istemiyorum. Bundan sonra varız” dedi.

