Boşanan Murat Özdemir Bebek’te Elif Buse Doğan iddialarıyla görüntülendi!

Ebru Gündeş ile geçtiğimiz Eylül ayında boşanan ve adı bir başka şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılan iş insanı Murat Özdemir, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son dönemde gecelerde çok sık boy gösteren Özdemir, gazetecilerin çıkan aşk haberleriyle ilgili sorularını yanıtsız bırakarak, oradan ayrıldı.

