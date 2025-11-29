Şarkıcı Emrah'tan dönüş sinyali
Nişantaşı’nda görüntülenen Emrah, yeni bir dizi projesi için toplantı yaptığını, sahnelerinin sürdüğünü ve yakında yeni şarkısının çıkacağını söyledi. Sanatçı, 2018’de rol aldığı “Aşk ve Mavi”den sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Şarkıcı Emrah, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oynadığı projelerle adından söz ettiren ve yüksek reytinglerle ekrana damga vuran Emrah, dizi görüşmesinden çıktığını belirtti. Sanatçı, "Yeni dizi görüşmesi yaptım. Detaylar tam netleşmedi. Sahnelerim devam ediyor.
Yakın zamanda yeni şarkım çıkacak. Harıl harıl çalışıyorum" dedi.
Emrah, son olarak 2018 yılında "Aşk ve Mavi" dizisinde oynamıştı.