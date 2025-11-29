Pelin Akil yeni sayfa açıyor: Odağında sadece müzik var
Nişantaşı’nda makyajsız görüntülenen Pelin Akil, müzik kariyerine ağırlık vereceğini söyledi. Anıl Altan’dan boşanmasının ardından özel hayatına ilişkin sorulara, “Şu an hayatımda kimse yok, aşka ayıracak vaktim yok” sözleriyle yanıt veren Akil, yeni bir başlangıç için hazırlık yaptığını belirtti.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Akil, "Beni en makyajsız halimle çektiniz" diyerek güldü. Yeni projelerinden bahseden Akil, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum, müzik hayatıma güzel bir şekilde başlayıp devam edeceğim" dedi. Anıl Altan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Akil, konunun özel hayatına geleceğini anlayınca, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Şu an hayatımda kimse yok. Şarkı söylemeye odaklandım. Aşka ayıracak vaktim yok" şeklinde konuştu.
Akil, hayatına yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor.