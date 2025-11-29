PODCAST CANLI YAYIN

Pelin Akil yeni sayfa açıyor: Odağında sadece müzik var

Nişantaşı’nda makyajsız görüntülenen Pelin Akil, müzik kariyerine ağırlık vereceğini söyledi. Anıl Altan’dan boşanmasının ardından özel hayatına ilişkin sorulara, “Şu an hayatımda kimse yok, aşka ayıracak vaktim yok” sözleriyle yanıt veren Akil, yeni bir başlangıç için hazırlık yaptığını belirtti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Pelin Akil yeni sayfa açıyor: Odağında sadece müzik var

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Akil, "Beni en makyajsız halimle çektiniz" diyerek güldü. Yeni projelerinden bahseden Akil, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum, müzik hayatıma güzel bir şekilde başlayıp devam edeceğim" dedi. Anıl Altan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Akil, konunun özel hayatına geleceğini anlayınca, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Şu an hayatımda kimse yok. Şarkı söylemeye odaklandım. Aşka ayıracak vaktim yok" şeklinde konuştu.

Akil, hayatına yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Başarır’ın villasına çalıştı
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
İsrail Suriye'ye saldırıdı! Dışişleri'nden Tel Aviv'e tepki: Bölgenin istikrarına tehdit!
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda