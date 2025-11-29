Pelin Akil yeni sayfa açıyor: Odağında sadece müzik var

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Akil, "Beni en makyajsız halimle çektiniz" diyerek güldü. Yeni projelerinden bahseden Akil, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum, müzik hayatıma güzel bir şekilde başlayıp devam edeceğim" dedi. Anıl Altan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Akil, konunun özel hayatına geleceğini anlayınca, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Şu an hayatımda kimse yok. Şarkı söylemeye odaklandım. Aşka ayıracak vaktim yok" şeklinde konuştu.



Akil, hayatına yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor.