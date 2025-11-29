Derin Mermerci patili dostları için gazino açtı

Tam bir hayvansever olan, barınaklardaki 300'ün üzerinde sokak hayvanına bakımını üstlenen, evinde onlarca kedisi ve köpeği olan Derin Mermerci, bunlarla yetinmeyip bir de dostlarıyla birlikte 'Bir Can Bir Candır' derneğini kurmuştu. Sokak hayvanlarına barınak yapmak için kurduğu derneğin önceki akşam yardım gecesi vardı.

Derin Mermerci'nin düzenlediği 'Bir Can Bir Candır Gazinosu' adlı özel gece, sosyetenin yardımseverlerini bir araya getirdi.

Gönüllerinden kopan ücretlerle davetiye alıp gazinoya akın eden ünlü isimler, Cenk Eren ve Hande Yener'in şarkılarıyla eğlenceli bir gece geçirirken, sokak hayvanlarına da yardım ettiler. Ancak derneğin sokaktan kurtardığı hayvanların hikayelerini anlatan kısa filmi izlerken duygusal anlar da yaşadılar. Gazinodan XX lira gelir elde edildi ve dernek paranın tamamını sokak hayvanlarına barınak yapmak için kullanacak. Gecenin ev sahibi Derin Mermerci, "Hep birlikte hem eğlendik hem de patili dostlarımız için para topladık" dedi.