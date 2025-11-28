Uygur çifti Zincirlikuyu’da görüntülendi

Behzat Uygur, eşi Çiğdem Uygur ile birlikte geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de yılbaşı festivalini gezmeyi ihmal etmediler. Meydan katında bulunan bir restoranda oturup vakit geçiren çift , neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren başarılı çift AVM turuna kaldığı yerden devam etti.