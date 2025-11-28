Muazzez Ersoy'dan whatsapp uyarısı

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından kritik bir paylaşım yaptı. Ersoy, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş..." ifadelerini kullanarak herkesi uyardı. Mart ayında da Ersoy'un adı kullanılarak ürün satılmaya çalışılmıştı.