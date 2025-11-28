Muazzez Ersoy'dan whatsapp uyarısı
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, kimliği belirsiz kişilerin yakın çevresine kendi adıyla WhatsApp mesajları göndermeye başladığını belirterek takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı. Mart ayında da Ersoy’un adı kullanılarak sahte ürün satış girişimi yapılmıştı.
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından kritik bir paylaşım yaptı. Ersoy, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş..." ifadelerini kullanarak herkesi uyardı. Mart ayında da Ersoy'un adı kullanılarak ürün satılmaya çalışılmıştı.