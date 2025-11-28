İbrahim Çelikkol'a uluslararası ödül

İbrahim Çelikkol, bu yıl Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödülleri'nde "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden başarılı isimleri bir araya getiren organizasyonda Çelikkol'un kırmızı halıdaki şıklığı ve doğal tavırları da dikkat çekti. Hem Türkiye'de hem de uluslararası geniş bir hayran kitlesi tarafından yakından takip edilen Çelikkol, DIAFA'dan aldığı bu prestijli ödül ile törenin en ilgi gören ismi oldu.