Özge Törer Bala Hatun’la zirveye çıktı! Altın 61’de Yılın Kadın Oyuncusu oldu

Başarılı ve güzel oyuncu Özge Törer, 6 sezondur 'Kuruluş' dizisinde hayat verdiği "Bala Hatun" karakteriyle zirveye çıktı. Ünlü oyuncu, bu sene 11'incisi düzenlenen 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Kısa bir konuşma yapan Törer, ayakta alkışlandı. Ödülü ile poz veren Özge Törer, herkese teşekkür ederek, gurur dolu pozlar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN