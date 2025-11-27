Merih Demiral'ın eşi Lushtaku tekvandoda çocuklarıyla beraber boy gösterdi!

PODCAST CANLI YAYIN

Milli futbolcu Merih Demiral’ın model eşi Heidi Lushtaku , iki çocuğuyla birlikte dövüş sporlarına merak sardı. Aile , yaşadıkları Suudi Arabistan’da tekvando dersleri almaya başladı.

Yıldız futbolcu Merih Demiral, uzun süren İtalya kariyerinin ardından 2023 yılında rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Al-Ahli'den yıllık 20 milyon Euro maaş alan futbolcu, eşi Heidi Lushtaku ve iki çocuğuyla birlikte kendilerine yeni bir hayat kurmuştu. Artık eskisi gibi podyumlarda boy göstermeyen ve çocuklarının her anında yanında olmak isteyen Lushtaku da buradaki hayatına uyum sağladı.

ÇOCUKLARA SPORU AŞILIYOR
Oğullarının eğitimiyle tamamen kendisi ilgilenen ve onlara da sporun güzelliklerini aşılayan yenge, 4 ve 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte dövüş sanatları dersi almaya başladı.

SPORDAN HİÇ KOPMADI

Suudi Arabistan'daki özel bir okulda tekvandoya yönelen aile, sosyal medyadan da bu anları paylaştı. Daha önce boks yapan ve spordan asla kopmayan Lushtaku, futbolcu eşi Merih Demiral ile birlikte oğullarının ileride profesyonel anlamda spor yapmasını istiyor.

