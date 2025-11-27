Merih Demiral'ın eşi Lushtaku tekvandoda çocuklarıyla beraber boy gösterdi!

Yıldız futbolcu Merih Demiral, uzun süren İtalya kariyerinin ardından 2023 yılında rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Al-Ahli'den yıllık 20 milyon Euro maaş alan futbolcu, eşi Heidi Lushtaku ve iki çocuğuyla birlikte kendilerine yeni bir hayat kurmuştu. Artık eskisi gibi podyumlarda boy göstermeyen ve çocuklarının her anında yanında olmak isteyen Lushtaku da buradaki hayatına uyum sağladı.