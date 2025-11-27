GAZETECI-YAZAR Funda Karayel, uluslararası etki yaratan ilk kitabı "Rota Bilinmez" için düzenlenen imza günleri kapsamında bu kez D&R Akmerkez mağazasında okurlarıyla buluştu. Etkinlik, daha kapılar açılmadan başlayan yoğun ilgiyle dikkat çekti; Karayel'i görmek isteyen okurlar mağaza içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü isimler Mehmet Dinçerler, Selma Türkeş, Nur Sirmen ve Ceyhun Yılmaz da bu özel buluşmada Karayel'e destek veren isimler arasındaydı. Gün boyunca samimi sohbetler ve sıcak karşılaşmalarla ilerleyen etkinlikte Funda Karayel, hem okurlarıyla hem de yakın dostlarıyla kitabın yazım sürecine dair bilinmeyenleri, ilham aldığı anları ve "Rota Bilinmez"in arka planındaki duyguları paylaştı.

