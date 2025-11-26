Mahmut Tuncer’in film çıkışı Serenay Sarıkaya’yı güldürdü!

PODCAST CANLI YAYIN

Mahmut Tuncer, "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" demişti. Tuncer'in bu açıklamasında ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı anlaşılamadı. Tuncer'in sözlerinin ardından bir sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti. Paylaşımı gören Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'i ti'ye alarak, "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." yazarak esprili bir yanıt verdi.

