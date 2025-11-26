Asensio'nun milyon dolarlık saat koleksiyonuna yenisi eklendi

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sahadaki başarısı kadar magazin gündeminde de yer almayı sürdürüyor. Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu, hatrı sayılır bir parayı da aksesuarlara yatırıyor. Saat tutkunu olarak bilinen ve bunu her fırsatta sosyal medyadaki paylaşımlarında gösteren Asensio, koleksiyonuna yeni bir parça ekledi. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'ten 80 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon TL değerinde platin bir saat aldı. Koleksiyonunda yaklaşık 10 adet saat bulunan Asensio'nun en dikkat çeken parçası ise yine Patek Philippe'in 350 bin Dolar değerindeki (15 milyon TL) ihtişamlı 'rose gold' saati...

