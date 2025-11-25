İmparatordan dev konser!

TÜRK müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses, Dubai'de 10 bin kişilik bir arenada verdiği muhteşem konserle kariyerine bir rekor daha ekledi. Avrupa ve Arap ülkelerinden binlerce Türk ve Arap hayranının akın ettiği konser, günler öncesinden tükenen biletleriyle daha başlamadan büyük ses getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN