PODCAST CANLI YAYIN

Yıldız Tilbe Kıbrıs sahnesinde parfüm iddialarına cevap verdi

YILDIZ Tilbe, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Kendine has giyim tarzı ve taktığı papatya modeli küpeleriyle dikkat çeken şarkıcı, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde sahnede sıktığı parfümden sonra, parfümdeki bir maddeden zehirlendiği şeklinde çıkan haberlere de kızan Tilbe, “Bende bir zehirlenme olmadı. Parfümden zehirlenmedim. Aynı zamanda sahneye çıkmadan önce bol bol parfüm sıkarım. Bir parfümün dörtte biri bitiyor” açıklamasını yaptı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yıldız Tilbe Kıbrıs sahnesinde parfüm iddialarına cevap verdi

YILDIZ Tilbe, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Kendine has giyim tarzı ve taktığı papatya modeli küpeleriyle dikkat çeken şarkıcı, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde sahnede sıktığı parfümden sonra, parfümdeki bir maddeden zehirlendiği şeklinde çıkan haberlere de kızan Tilbe, "Bende bir zehirlenme olmadı. Parfümden zehirlenmedim. Aynı zamanda sahneye çıkmadan önce bol bol parfüm sıkarım. Bir parfümün dörtte biri bitiyor" açıklamasını yaptı.


'AŞK BENİ DÜŞÜNMÜYOR'


UZUN süredir hayatında kimse olmayan Tilbe'ye muhabirlerin, "Yıldız Tilbe'yi uzun zamandır kimseyle görmüyoruz" demesi üzerine şarkıcı, "Ben de görmüyorum. Düşünmüyor herhalde... Ben de aşkı düşünmüyorum, aşk da beni düşünmüyor" diye cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
D&R
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
Karadeniz'de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sakarya'da Japon'u nerede buldun?"
İdefix
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”
Türk Telekom
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih