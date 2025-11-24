Yıldız Tilbe Kıbrıs sahnesinde parfüm iddialarına cevap verdi

YILDIZ Tilbe, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Kendine has giyim tarzı ve taktığı papatya modeli küpeleriyle dikkat çeken şarkıcı, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde sahnede sıktığı parfümden sonra, parfümdeki bir maddeden zehirlendiği şeklinde çıkan haberlere de kızan Tilbe, "Bende bir zehirlenme olmadı. Parfümden zehirlenmedim. Aynı zamanda sahneye çıkmadan önce bol bol parfüm sıkarım. Bir parfümün dörtte biri bitiyor" açıklamasını yaptı.



'AŞK BENİ DÜŞÜNMÜYOR'



UZUN süredir hayatında kimse olmayan Tilbe'ye muhabirlerin, "Yıldız Tilbe'yi uzun zamandır kimseyle görmüyoruz" demesi üzerine şarkıcı, "Ben de görmüyorum. Düşünmüyor herhalde... Ben de aşkı düşünmüyorum, aşk da beni düşünmüyor" diye cevap verdi.