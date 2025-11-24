Paris’te Blok3 fırtınası: 8 bin euroluk VIP biletler dakikalar içinde tükendi!

5 Ocak'ta Paris'te gerçekleşecek Blok3 konseri, yalnızca bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçmiş durumda. Paris'in en prestijli mekanlarından birinde düzenlenecek konserin biletlerinin günler öncesinden tükenmesi, hatta VIP kategorisinin 8 bin Euro yani yaklaşık 400 bin TL'ye kadar alıcı bulması, üzerinde durulması gereken önemli bir kültürel ve sosyolojik tabloyu gözler önüne seriyor.

