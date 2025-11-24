PODCAST CANLI YAYIN

Fettah Can’ın Bodrum kararı: Restoran açtı | Tarlaya inip üretime başladı!

Fettah Can ve Cansu Kurtçu, Bodrum’a yerleşerek hem restoran açtı hem de tarım yapmaya başladı.

Son yıllarda özellikle sanat ve medya dünyasında sıkça karşılaştığımız bir eğilim var. İstanbul'un yorucu temposundan uzaklaşarak kıyı kasabalarına yerleşme isteği... Ancak bu göçün en dikkat çekici örneklerinden biri; şarkı yazarı ve yorumcu Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu'nun Bodrum'da yaşam kurma kararı oldu. Çünkü çift yalnızca İstanbul'u terk etmekle kalmadı; Bodrum'da yeni bir hayatı, yeni bir düzeni ve yeni bir üretim biçimini tercih etti. Açtıkları restoran, bu dönüşümün ilk adımıydı. Fakat asıl dikkat çeken hamle, Fettah Can'ın küçük bir arazi alıp tarıma başlaması oldu. Restoranın menüsünde yer alan birçok ürünün doğrudan Fettah Can'ın kendi ektiği topraklardan geliyor olmasıymış.

