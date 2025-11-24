Fatih Erkoç’un büyük kararı: Kanseri yendi | Şehri bırakıp tekne hayatına geçti!

Usta sanatçı Fatih Erkoç'un son yıllarda verdiği sağlık mücadelesi, hepimizin hafızasında. Kanseri yenmesi yetmezmiş gibi bir de kalp krizi geçirmesi, onun için hayatın durup yeniden düşünmeye davet ettiği bir noktaydı. İşte o kırılma anı, Erkoç'u bambaşka bir hayata sürükledi. Sanatçı, iyileştikten sonra şehirden ve koşuşturmadan uzaklaşıp tekneye yerleşti. Başlarda birkaç aylık bir kaçış gibi görünen bu tercih, bugün öğrendiğimize göre üç yılı geride bırakarak dördüncü yıla girmiş. Bu sırada da 8 metrelik teknesini 16 metrelik bir tekneye çıkartmış.

