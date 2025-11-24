Dilan Çiçek Deniz Boğaziçi’nde öğrencilerle buluştu: Fotoğraf isteğini geri çevirmedi

DILAN Çiçek Deniz, önceki gün Boğaziçi Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Söyleşinin ardından katılımcıların samimi ilgisiyle etrafı sarılan Deniz, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Öğrencilerden genç yaratıcı adaylarına kadar etkinliğe gelen birçok kişiyle tek tek fotoğraf çektiren başarılı oyuncu, sıcak yaklaşımı ve içtenliğiyle etkinliğin unutulmaz isimlerinden biri oldu.

