Anne-çocuk ilişkisi arkadaş gibi olmamalı: Ayrılıklar da sevdaya dahil!

Ünlü model Demet Şener, önceki gün Zeytinburnu'nda bir açılışa katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Şener, aşk ve aile hayatı hakkında konuştu. Oldukça sempatik bir görüntü çizen Şener, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile sürpriz ayrılıklarının kısa sürdüğünü belirterek, "Hemen barıştık. Çok kısa bir ayrılık yaşadık. Bazen gerekiyormuş sanırım. Bazı şeyleri anlamak için böyle şeyler gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

'SIKINTI YAŞAMADIM'

Anne-çocuk ilişkisinde arkadaş gibi olunmasına sıcak bakmadığını belirten ünlü model, çocukları İrem ve Ömer'le ilgili, "Ergenlik yaşamalarına rağmen hiç sıkıntı çekmedi. Bu durum büyüklerin elinde... Ne verirseniz, onu geri alırsınız. Can yoldaşı gibiyiz ama arkadaş gibi olunmuyor. Anne ve çocuk ilişkisi bambaşkadır" şeklinde konuşarak mesafeyi iyi ayarlamak gerektiğini savundu.