PODCAST CANLI YAYIN

Anne-çocuk ilişkisi arkadaş gibi olmamalı: Ayrılıklar da sevdaya dahil!

Eylül ayında Tolga Arman’la 4 yıllık ilişkisini bitiren Demet Şener, ayrılığa fazla dayanamadı. Arman’la barışan Şener, “bazen ayrılıklar da gerekiyormuş” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Anne-çocuk ilişkisi arkadaş gibi olmamalı: Ayrılıklar da sevdaya dahil!

Ünlü model Demet Şener, önceki gün Zeytinburnu'nda bir açılışa katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Şener, aşk ve aile hayatı hakkında konuştu. Oldukça sempatik bir görüntü çizen Şener, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile sürpriz ayrılıklarının kısa sürdüğünü belirterek, "Hemen barıştık. Çok kısa bir ayrılık yaşadık. Bazen gerekiyormuş sanırım. Bazı şeyleri anlamak için böyle şeyler gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

'SIKINTI YAŞAMADIM'
Anne-çocuk ilişkisinde arkadaş gibi olunmasına sıcak bakmadığını belirten ünlü model, çocukları İrem ve Ömer'le ilgili, "Ergenlik yaşamalarına rağmen hiç sıkıntı çekmedi. Bu durum büyüklerin elinde... Ne verirseniz, onu geri alırsınız. Can yoldaşı gibiyiz ama arkadaş gibi olunmuyor. Anne ve çocuk ilişkisi bambaşkadır" şeklinde konuşarak mesafeyi iyi ayarlamak gerektiğini savundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
D&R
Karadeniz'de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sakarya'da Japon'u nerede buldun?"
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
İdefix
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Türk Telekom
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!