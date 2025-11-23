Metin Akpınar’a 10 milyon liralık dava: Kızı Nebioğlu babalık görevi gerekçesiyle tazminat istedi!

YEŞİLÇAM oyuncusu Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında "babalığı benimsememe" ve "babalık görevlerini yerine getirmeme" gerekçesiyle açtığı 10 milyon liralık tazminat davası karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için ertelendi. Bu konuda açıklama yapan Nebioğlu, çok yıpransa da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi. Nebioğlu, "Gözlerimi Çocuk Esirgeme Kurumu'nda açtım. 6 yıl boyunca kimsesiz çocuklarla birlikte yaşadım" dedi.



TEK GECELİK İLİŞKİ

NEBIOĞLU, tazminat davası açmasının sebeplerinden birinin, Akpınar'ın annesiyle ilişkisinden 'tek gecelik' olarak bahsetmesi olduğunu söyledi. Bu açıklamanın kendisini ve annesini toplum önünde itibarsızlaştırdığına dikkat çeken Nebioğlu "Bir sanatçının böyle bir açıklama yapması beni çok üzdü, hedef haline geldim. Bu nedenle hem çocukluk yaralarım hem de insan onuruna sahip çıkma adına tazminat davası açtım" sözlerini kaydetti.