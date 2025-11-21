Geceyi hastanede geçirdi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile evli olan sosyetik güzel Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

Paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Ünlü isim, Instagram hikâyesine "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik" notunu düştü.