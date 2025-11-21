PODCAST CANLI YAYIN

Asena Keskinci'den şiddet ve üvey anne itirafı

Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keskinci, Akın’ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürerek, “Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor.” dedi.

2007-2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi. Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

BOŞANMADA PAYI VAR
Evrim Akın tarafından zorbalandığını söyleyen Keskinci, sigara içip suratına üfleyerek, "Birazdan kanser olacaksın.
Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etti. Asena Keskinci, Evrim Akın'ın annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda ise şunları söyledi;
"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Asena Ekinci, Evrim Akın'ın babası Güray Akıncı ile ağaç süsleme videosunu paylaşınca, bir hayli öfkelenerek söz konusu açıklamalarda bulundu.

HAYAL ÜRÜNÜ
Evrim Akın, avukatı aracılığı ile şu açıklamayı yaptı, "Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebiyle basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır.
Olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır."

