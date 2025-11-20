ÜNLÜ sanatçı Rafet El Roman, Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Mekanı hınca hınç dolduran sanatçı, yeni repertuarı ve sahnede yaptığı sürprizlerle muhteşem bir geceye imza attı. 2 saat sahnede kalan şarkıcı alkış yağmuruna tutuldu.
Rafet El Roman Ataşehir’de sahne aldı! Mekan dolup taştı
ÜNLÜ sanatçı Rafet El Roman, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Mekanı hınca hınç dolduran sanatçı, yeni repertuarı ve sahnede yaptığı sürprizlerle muhteşem bir geceye imza attı. 2 saat sahnede kalan şarkıcı alkış yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: