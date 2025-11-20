Rafet El Roman Ataşehir’de sahne aldı! Mekan dolup taştı

ÜNLÜ sanatçı Rafet El Roman, Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Mekanı hınca hınç dolduran sanatçı, yeni repertuarı ve sahnede yaptığı sürprizlerle muhteşem bir geceye imza attı. 2 saat sahnede kalan şarkıcı alkış yağmuruna tutuldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN