Nilperi Şahinkaya yeni aşkta! Baturalp Bekar’la evlilik planları yapıyor

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz hafta yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açmış, sevgililer evlilik üzerine plan yapmaya başlamıştı. İki sevgili, önceki akşam Maslak'ta bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sevgililer, "Sizi son dönemlerde çok mutlu görüyoruz" sözleri karşısında utangaç bir gülümsemeyle "Evet. Bu aralar çok mutluyum her şey çok yolunda neden mutlu olduğum belli zaten" diye konuştu. İlişkilerinin başlangıcını "Mahalleden tanıştık. Sonra ilerledi bizimkisi mahalle aşkı. İlk adımı Baturalp attı" sözleriyle anlatan güzel oyuncu evlilik için de "Çok isterim. İnşallah olur" dedi.

SABOTE EDİYORLAR

Baturalp Bekar ise "Nilperi her haliyle mükemmel bir kadın. İlişkimiz çok güzel ilerliyor. Evlilik olsa çok güzel olur ama daha yeniyiz. Üç haftadır beraberiz. Ruhlarımız birleşti" ifadelerini kullandı. Nazar sorusuna ise Şahinkaya şöyle konuştu: İnsan mutluluğu kendine fazla görüp sabote edebiliyor. Dikkat etmek lazım. Herkes bizi çok yakıştırdı. Arkadaşlarım Baturalp ile tanışmak istiyor."