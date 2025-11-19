Esra Erol’un AVM çıkarması! Çocuklarıyla yılbaşı festivaline sürpriz ziyaret

atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte alışveriş turuna çıkan Erol, mağazaları gezdikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Erol, "Arkadaşımla beraber çocukları aldık, AVM turuna çıktık" sözleriyle keyifli günlerini anlattı. Alışveriş sonrası Erol ve beraberindekiler, AVM'deki yılbaşı festivalini ziyaret ederek kısa bir tur attı.

