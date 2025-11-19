PODCAST CANLI YAYIN

ÇABA Derneği gecesi Etiler’de parladı! Ünlü isimler iyilik için buluştu

ÇABA Derneği geçtiğimiz gün Etiler’de bir davet düzenledi. Dernek yararına düzenlenen gecede, keyifli anlar yaşandı. Davette iyilik, dayanışma ve sosyal sorumluluk vurgusu ön plandaydı. Etkinliğe; Kaan Sekban, Eda Kosif, Simay Kamer Gedikli, Buğra Balkaya, Beril– Cenk Çöteli, Şehnaz Akbaşoğlu, Şükran Albayrak, Ahu Kamacı, Hayat Cengiz, Ezgi Başyazıcıoğlu, Murat Öztürk, Melis Şenel ve İpek Başyazıcıoğlu gibi seçkin isimler katılarak geceye ışıltı kattı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
ÇABA Derneği gecesi Etiler’de parladı! Ünlü isimler iyilik için buluştu

ÇABA Derneği geçtiğimiz gün Etiler'de bir davet düzenledi. Dernek yararına düzenlenen gecede, keyifli anlar yaşandı. Davette iyilik, dayanışma ve sosyal sorumluluk vurgusu ön plandaydı. Etkinliğe; Kaan Sekban, Eda Kosif, Simay Kamer Gedikli, Buğra Balkaya, Beril– Cenk Çöteli, Şehnaz Akbaşoğlu, Şükran Albayrak, Ahu Kamacı, Hayat Cengiz, Ezgi Başyazıcıoğlu, Murat Öztürk, Melis Şenel ve İpek Başyazıcıoğlu gibi seçkin isimler katılarak geceye ışıltı kattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı