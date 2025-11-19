ÇABA Derneği gecesi Etiler’de parladı! Ünlü isimler iyilik için buluştu

ÇABA Derneği geçtiğimiz gün Etiler'de bir davet düzenledi. Dernek yararına düzenlenen gecede, keyifli anlar yaşandı. Davette iyilik, dayanışma ve sosyal sorumluluk vurgusu ön plandaydı. Etkinliğe; Kaan Sekban, Eda Kosif, Simay Kamer Gedikli, Buğra Balkaya, Beril– Cenk Çöteli, Şehnaz Akbaşoğlu, Şükran Albayrak, Ahu Kamacı, Hayat Cengiz, Ezgi Başyazıcıoğlu, Murat Öztürk, Melis Şenel ve İpek Başyazıcıoğlu gibi seçkin isimler katılarak geceye ışıltı kattı.

