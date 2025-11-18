Gala pozunda kriz: Hazal Kaya ve Melisa Döngel karşı karşıya

Başrollerinde Hazal Kaya, Melisa Döngel, Haluk Bilginer ve Çağlar Çorumlu gibi isimlerin yer aldığı projenin gala gecesi, yoğun ilgi gördü. Oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere bir araya gelirken Hazal Kaya ile Melisa Döngel'in birbirleriyle olan yer kapma mücadelesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.