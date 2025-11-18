PODCAST CANLI YAYIN

Gala pozunda kriz: Hazal Kaya ve Melisa Döngel karşı karşıya

Hazal Kaya ve Melisa Döngel katıldıkları galada yer kapma mücadelesi verdi. Kaya, Döngel’in önüne geçince kısa süreli kriz yaşandı.

Başrollerinde Hazal Kaya, Melisa Döngel, Haluk Bilginer ve Çağlar Çorumlu gibi isimlerin yer aldığı projenin gala gecesi, yoğun ilgi gördü. Oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere bir araya gelirken Hazal Kaya ile Melisa Döngel'in birbirleriyle olan yer kapma mücadelesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FOTOĞRAF KRİZİ

Toplu fotoğraf çekimi sırasında Haluk Bilginer'in yanında poz vermek isteyen Hazal Kaya'nın adım atmasıyla gerginlik başladı. Sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden olan olayda Melisa Döngel Hazal Kaya'nın belinden tutup Ali Atay'ın yanına yönlendirdi. Kriz büyümeden biterken, oyuncular daha sonra hep birlikte poz verdi.

Döngel röportaj yaparken Kaya'nın bakışları manidardı.

Sıra fotoğraf çektirmeye gelince Kaya, Döngel'in önüne geçmeye çalışınca ortam gerildi.

