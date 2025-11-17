Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Muazzez Abacı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, kızı Saba Abacı damadı Leonard Anderson torunu Sera, Sevim-Orhan Gencebay, Emel Sayın, Selami Şahin, Muazzez Ersoy, Selahattin Alpay, Yeğeni Pınar Altınok katıldı.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın vefatının ardından kızı Saba Abacı, taziyeleri kabul ederken duygusal açıklamalarda bulundu. Annesinin kaybına hâlâ inanamadığını söyleyen Saba Abacı, "Gidip geliyor arada, inanır gibi oluyorum ama inanmak istemiyorum. Bu sabah yıkadık, ettik ama sanki biraz sonra görüşeceğiz gibi geliyor" dedi. Annesinin son haftasında zorlandığını ancak ondan önce oldukça iyi olduğunu belirten Saba Abacı, "Hep hayat doluydu, biz de beklemiyorduk. Şen şakraktık. Hastaneden önce hiçbir sağlık sorunu yoktu, her şey bir anda oldu. Annem hayatı çok severdi, hastanede bile çıkınca yapacağı planları anlatırdı bize" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Sahnede anneannesini anlatan torunu Sera Anderson ise Muazzez Abacı'nın kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sayesinde Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Onunla birlikte, annem 'yeter' deyinceye kadar alışveriş yapardık" dedi. Bu duygasal anlar, salondakileri ağlattı.