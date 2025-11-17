PODCAST CANLI YAYIN

Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni düzenlendi. Usta sanatçıyı kızı, torunu, damadı ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Ancak törende salonun boş kalması vefasızlık olarak yorumlandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Muazzez Abacı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, kızı Saba Abacı damadı Leonard Anderson torunu Sera, Sevim-Orhan Gencebay, Emel Sayın, Selami Şahin, Muazzez Ersoy, Selahattin Alpay, Yeğeni Pınar Altınok katıldı.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın vefatının ardından kızı Saba Abacı, taziyeleri kabul ederken duygusal açıklamalarda bulundu. Annesinin kaybına hâlâ inanamadığını söyleyen Saba Abacı, "Gidip geliyor arada, inanır gibi oluyorum ama inanmak istemiyorum. Bu sabah yıkadık, ettik ama sanki biraz sonra görüşeceğiz gibi geliyor" dedi. Annesinin son haftasında zorlandığını ancak ondan önce oldukça iyi olduğunu belirten Saba Abacı, "Hep hayat doluydu, biz de beklemiyorduk. Şen şakraktık. Hastaneden önce hiçbir sağlık sorunu yoktu, her şey bir anda oldu. Annem hayatı çok severdi, hastanede bile çıkınca yapacağı planları anlatırdı bize" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Sahnede anneannesini anlatan torunu Sera Anderson ise Muazzez Abacı'nın kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sayesinde Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Onunla birlikte, annem 'yeter' deyinceye kadar alışveriş yapardık" dedi. Bu duygasal anlar, salondakileri ağlattı.



MUAZZEZ ABACI'YA BÜYÜK VEFASIZLIK
Muazzez Abacı'yı son yolculuğunda yakın dostları ya Usta sanatçının veda törenine birçok ünlü isim katılmadı.
Orhan Gencebay: Muazzez hanım büyük bir kayıp. Türk musikisine en güzel şekilde hizmet etmiş son derece büyük bir yorumcuydu.


Emel Sayın: Çok üzgünüz.Çok büyük bir kayıp. Benim çok iyi arkadaşımdı. Biz Muazzez ile altmışlı yılların sonundan itibaren tanışırız.
Birbirimizi hep sevip saydık.


Selami Şahin:Çok iyi bir insandı. Hakikaten yeri dolmaz. Üzülmemek elde değil.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Türk Telekom
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
D&R
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak