Konstantinos Argiros İstanbul’da sahne alıyor! Bilet fiyatı tam 100 bin lira

Bu yaz İstanbul'da konser veren Justin Timberlake'in en pahalı bileti 22 bin lira, Guns'n Roses 52 bin lira ve Jennifer Lopez'in de 75 bin liraydı. Konstaninos Arigos, 100 bin lira bilet fiyatıyla hepsini geçti.



100 BİNLİK KONSER



Türkiye'de ilk konserini, 9 Temmuz'da, Harbiye Açıkhava'da veren Yunanistan'ın mega starı Konstantinos Argiros, aralıkta tekrar İstanbul'a geliyor. Yunan şarkıcı, Sydney Opera Binası ve New York Barclay'deki konserlerinin ardından İstanbul'a gelecek ve burada da özel bir mekanda, Çırağan Sarayı'nda sahneye çıkacak. Argiros, 17 Aralık'taki yeni yıl galası konseptindeki konseriyle bir de iyilik yapacak! Konserden elde edeceğin gelirin bir kısmıyla çocukların hayalini gerçekleştirecek. Bunu da 3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürmek için çalışan Make-A-Wish Türkiye Derneği aracılığıyla yapacak. Bu özel konserin çok özel de bir fiyatının olduğunu öğrendim! Yunanistan'ın mega starını dinlemek için kişi başı tam 100 bin lira vermek gerekiyor.

YERLER AYRILDI

Bu fiyata rağmen, İstanbul sosyetesinden birçok ünlü isim, kişi başı 100 bin lira verip ön masalarda yerlerini ayırtmış bile. Toplam 400 kişinin izleyeceği konserin biletlerinin çoğunun satıldığı bilgisi de kulağıma geldi. Komşu'nun mega starını çok sevmişiz demek ki...



KONSTANTINOS ARGIROS, 100 bin lira verip kendisini dinlemeye gelecek olan sosyeteye jest yapıp Türkçe birkaç şarkı da seslendirecek.



MUTLULUĞUN FORMÜLÜNÜ BULMUŞ



Şamdan Plus dergisinin yeni sayısının kapağında yer alan ünlü oyuncu Deniz Baysal, öyle pozlar vermiş ki, profesyonel modelleri aratmıyor. Farklı tarzlarda kıyafetlerle objektif karşısına geçen Baysal'ın pozları sosyal medyaya da düştü ve büyük beğeni aldı. Baysal, Şamdan Plus'ın işi ve özel hayatıyla sorularını da yanıtlamış. 2019'da müzisyen Barış Yurtçu ile evlenen oyuncu, mutluluğunun formülünü de vermiş; "Bir süre geçip birbirini gerçek manada anladığın zamandan sonra; tüm kavgaları, hırsları ardında bırakıyorsun. Bence her birliktelik için mevzu, birbirinizin hayatını karşılıklı olarak kolaylaştırmak, sevmek, değer vermek, desteklemek..." Deniz Baysal'ın pozlarını ve başka neler söylediğini merak ediyorsanız bir Şamdan Plus Dergisi alın.



ÜNLÜLERE KIŞ ERKEN GELDİ!



İstanbul'a henüz tam anlamıyla kış gelmedi ama sanat dünyasının ünlü isimleri önceki gün kara kışı yaşadı! Bir Türk moda markası, kış koleksiyonunu tanıtmak için Boğaz'da bir mekanda 'kış festivali' düzenledi. Markanın kış ortamını yarattığı davete, Pelin Akil, Pelin Karahan, Pınar Altuğ, Ebru Şallı, Gizem–Hakan Hatipoğlu, Berfu–Eser Yenenler gibi birçok ünlü isim katıldı. Ünlüler, konsepte uygun olarak kışlık kıyafetlerle davete katıldı ve soğuk kış günlerinin provasına yaptılar.